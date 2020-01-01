Судью Лиги чемпионов арестовали во время рейда по борьбе с наркотиками и проституцией

Славко Винчич был задержан во время попытки пересечь границу Боснии и Герцеговины с Хорватией.

Известный словенский футбольный арбитр Славко Винчич, который является также действующим судьей Лиги чемпионов, попал в скандальную историю.

По информации The Sun, Винчич был арестован в ходе рейда по борьбе с наркотиками и проституцией в городе Биелина (Босния и Герцеговина). В ходе операции задержали 9 женщин и 26 мужчин, а также изъяли кокаин, незарегистрированное оружие и деньги.

Тихана Максимович, с которой задержали Славко Винчича

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"Во время обыска дома и транспортных средств, использованных подозреваемыми, было обнаружено и изъято 14 упаковок кокаина, десять пистолетов, три комплекта бронежилетов, свыше 10 000 евро в различных валютах, телефоны и ноутбуки", - прокомментировала полиция города.

Отмечается, что самого Славко задержали во время попытки пересечь границу с Хорватией на лодке с тремя другими женщинами. Одной из них была Тихана Максимович. 40-летнего судью допросили в качестве свидетеля, после чего отпустили. Винчич все обвинения отрицает.

Тихана Максимович, с которой задержали Славко Винчича

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"Я встретился с несколькими деловыми партнерами и получил приглашение на вечеринку на ранчо, которое принял. После рейда я дал показания полиции и объяснил, что незнаком с этими людьми и не связан с их деятельностью", - заявил арбитр.

Отмечается, что полиция позволила Винчичу покинуть Боснию и вернуться домой в Словению.

Ранее сообщалось, что грузинский теннисист арестован за избиение бывшей жены.