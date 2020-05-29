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Финал Лиги чемпионов может состояться в Лиссабоне

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УЕФА готов изменить место проведения финального матча.
Финальный матч Лиги чемпионов может состояться в Португалии
Финальный матч Лиги чемпионов может состояться в Португалии
Getty Images

УЕФА рассматривает возможность перенести финальный поединок Лиги чемпионов из Стамбула в другую страну. Причина такого решение - турецкая сторона не может обеспечить безопасность участникам игры от коронавируса.

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Как сообщает NY Times, финал ЛЧ может пройти в Лиссабоне. Также источник информирует, что решение по поводу финала Лиги чемпионов и Лиги Европы будет принято 17 июня на исполкоме УЕФА.

Отмечается, что УЕФА не имеет запаса большого количества мест, где может состояться финал.

На данный момент организация ведет переговоры с турецкой стороной, чтобы договориться перенос финала ЛЧ из Турции.

Ранее сообщалось, что финальный матч может состояться в Германии.

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Теги: Лига чемпионов, футбол
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