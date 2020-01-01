"Стамбульское чудо": Ровно 15 лет назад Ливерпуль вырвал у Милана победу в финале ЛЧ

В этом матче сыграл украинский форвард Андрей Шевченко, для которого встреча оказалась катастрофой.

Ровно 15 лет назад, 25 мая 2005 года, в финале Лиги чемпионов сезона-2004/05 в Стамбуле (Турция) встретились Ливерпуль и Милан.

Этот поединок до сих пор считается одним из лучших решающих матчей в истории турнира. Милан доминировал весь первый тайм, уйдя на перерыв со счетом 3:0 в свою пользу, но во втором тайме произошло нечто невероятное.

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"Красные" совершили настоящее чудо и трижды поразили ворота соперника, переведя игру в экстратайм. Впрочем, забить никому так и не удалось, и победителя определила серия пенальти.

Польский голкипер Дудек стал настоящим героем Ливерпуля - он потащил удары Андреа Пирло и Андрея Шевченко, а Сержиньо вовсе промазал.

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Стоит сказать, что наш соотечественник Шевченко точно вспоминает эту встречу с грустью. Он мог выиграть вторую Лигу чемпионов за три года, записал на свой счет результативную передачу в первом тайме, но потом стал антигероем, дважды не сумев переиграть Дудека - в конце овертайма и в серии пенальти.

Сам Шевченко признался, что до сих пор не может смотреть те самые сэйвы Дудека.