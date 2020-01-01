Ровно 25 лет назад легендарный Клюйверт стал самым молодым автором гола в финале ЛЧ

Юный форвард принес Аяксу победу в еврокубковом турнире.

Легендарный нидерландский футболист Патрик Клюйверт навсегда внес свое имя в историю Лиги чемпионов.

Ровно 25 лет назад, 24 мая 1995 года, Аякс сыграл с Миланом в финале турнира. Тогда молодой игрок амстердамского клуба Клюйверт вышел на замену вместо Яри Литманена, и умудрился забить единственный гол в ворота соперника, который принес Аяксу победу в Лиге чемпионов.

Патрик стал самым молодым автором гола в финале Лиги чемпионов в истории. На тот момент ему было 18 лет и 327 дней.

Отметим, что это была четвертая победа клуба в еврокубковом турнире в истории, и с тех пор Аякс так и не может выиграть в ЛЧ.

Ранее мы вспоминали, как десять лет назад Интер выиграл в Лиге чемпионов и оформил требл.