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Бывший директор Интера: Моуринью разбил железный стол в перерыве матча с Динамо

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Португалец правильно настроил своих подопечных на второй тайм.
Жозе Моуриньо
Жозе Моуриньо
Getty Images

Экс-спортивный директор Интера Марко Бранка рассказал о ситуации, которая вывела из себя Жозе Моуринью.

Функционер вспомнил о матче Лиги чемпионов, в котором “нерадзурри“ минимально обыграли киевское Динамо на последних минутах 2:1, а в дальнейшем стали победителями турнира.

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“Тогда командой руководил Жозе Моуринью. На моей памяти всего три-четыре момента, когда он был взбешен во время игры. Один из таких инцидентов произошел в Киеве. Это было в перерыве матча. Тогда мы уступали Динамо 0:1 после первого тайма. Мы были очень близки, чтобы закончить играть в Лиге чемпионов.

Жозе был настолько взбешен, что разбил тяжелый железный массажный стол в раздевалке. Если честно, я даже не понимаю, как он это сделал. Наверное, это помогло нам, ведь на 86-й минуте Милито сравнял счет, а Снейдер забил победный мяч на 89-й. Остальное - уже история“, -  приводит слова Бранки FCInter1908 со ссылкой на Libero.

Напомним, что сегодня, 22 мая, ровно десять лет назад Интер выиграл финал Лиги чемпионов, оформив требл.

Ранее Моуринью рассказал о единственном проигранном матче, после которого плакал.

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Теги: Марко Бранка, Жозе Моуринью, Лига чемпионов, Динамо Киев, Интер, футбол
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