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Ровно десять лет назад Интер выиграл финал Лиги чемпионов, оформив требл

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В финале турнира Интер обыграл мюнхенскую Баварию.
Диего Милито принес Интеру победу над Баварией в финале ЛЧ
Диего Милито принес Интеру победу над Баварией в финале ЛЧ
Getty Images

Итальянский Интер выдал сумасшедший сезон-2009/10, оформив требл под руководством португальского наставника Жозе Моуринью.

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Победив в чемпионате и Кубке Италии, подопечные “Особенного“ вышли на финал Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. Это было ровно 10 лет назад - 22 мая 2010 года.

Поединок проходил на стадионе мадридского Реала Сантьяго Бернабеу. Тогда Диего Милито оформил дубль и принес Интеру третий трофей за сезон.

Ранее мы вспоминали, как донецкий Шахтер 11 лет назад выиграл Кубок УЕФА.

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Теги: Интер, Бавария, Лига Чемпионов, футбол
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