Ровно десять лет назад Интер выиграл финал Лиги чемпионов, оформив требл

В финале турнира Интер обыграл мюнхенскую Баварию.

Диего Милито принес Интеру победу над Баварией в финале ЛЧ Getty Images

Итальянский Интер выдал сумасшедший сезон-2009/10, оформив требл под руководством португальского наставника Жозе Моуринью.

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Победив в чемпионате и Кубке Италии, подопечные “Особенного“ вышли на финал Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. Это было ровно 10 лет назад - 22 мая 2010 года.

Поединок проходил на стадионе мадридского Реала Сантьяго Бернабеу. Тогда Диего Милито оформил дубль и принес Интеру третий трофей за сезон.

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