Ровно десять лет назад Интер выиграл финал Лиги чемпионов, оформив требл
В финале турнира Интер обыграл мюнхенскую Баварию.
Итальянский Интер выдал сумасшедший сезон-2009/10, оформив требл под руководством португальского наставника Жозе Моуринью.
Читай также: Исторический гол Селезнева: Ровно пять лет назад Днепр вышел в финал Лиги Европы
Победив в чемпионате и Кубке Италии, подопечные “Особенного“ вышли на финал Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. Это было ровно 10 лет назад - 22 мая 2010 года.
Поединок проходил на стадионе мадридского Реала Сантьяго Бернабеу. Тогда Диего Милито оформил дубль и принес Интеру третий трофей за сезон.
Ранее мы вспоминали, как донецкий Шахтер 11 лет назад выиграл Кубок УЕФА.
Полная версия правил