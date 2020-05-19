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Стал известен формат завершения сезона в Лиге чемпонов

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Заключительные стадии турнира будут проводить в одноматчевом формате.
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Getty Images

Исполнительный комитет УЕФА провел рабочую встречу по поводу формата доигрывания текущего сезона Лиги чемпионов. Об этом сообщает AS.

По информации издания, со стадии четвертьфинала поединки будут проходить в одноматчевом формате.

Кроме того, решающую часть в рамках "Финала четырех" предложили провести в Стамбуле (Турция).

Ранее УЕФА определил, как распределит еврокубковые места, если чемпионаты не доиграют.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, УЕФА
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