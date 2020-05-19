Стал известен формат завершения сезона в Лиге чемпонов

Заключительные стадии турнира будут проводить в одноматчевом формате.

Исполнительный комитет УЕФА провел рабочую встречу по поводу формата доигрывания текущего сезона Лиги чемпионов. Об этом сообщает AS.

По информации издания, со стадии четвертьфинала поединки будут проходить в одноматчевом формате.

Кроме того, решающую часть в рамках "Финала четырех" предложили провести в Стамбуле (Турция).

Ранее УЕФА определил, как распределит еврокубковые места, если чемпионаты не доиграют.