Стал известен формат завершения сезона в Лиге чемпонов
Заключительные стадии турнира будут проводить в одноматчевом формате.
Исполнительный комитет УЕФА провел рабочую встречу по поводу формата доигрывания текущего сезона Лиги чемпионов. Об этом сообщает AS.
По информации издания, со стадии четвертьфинала поединки будут проходить в одноматчевом формате.
Кроме того, решающую часть в рамках "Финала четырех" предложили провести в Стамбуле (Турция).
Ранее УЕФА определил, как распределит еврокубковые места, если чемпионаты не доиграют.
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