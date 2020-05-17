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Шевченко: Для меня загадка, почему я не смог реализовать пенальти в матче с Ливерпулем

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Украинец признался, что до сих пор не может спокойно смотреть на тот матч.
Андрей Шевченко во время выступлений за Милан
Андрей Шевченко во время выступлений за Милан
Getty Images

Экс-нападающий Милана Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов-2004/05 против Ливерпуля, где он не забил решающий пенальти.

“До сих пор я не могу спокойно смотреть на момент, когда я не забил на последних минутах дополнительного времени - Ежи Дудек отразил два моих удара в упор. Очень тяжело понять, что там произошло.

Что касается пенальти, могу сказать, что ошибся - я должен был его реализовывать. К этому я очень спокойно отношусь, но момент в игре остается для меня загадкой. Я не могу подобрать слова, чтобы объяснить эту ситуацию“, - отметил Шевченко в эфире программы Великий футбол.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Андрей Шевченко, Милан, Ливерпуль
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