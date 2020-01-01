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Сауль: Не могу сказать, что в матче против Ливерпуля я страдал на поле

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Футболист отметил, что команда была готова к противостоянию с "красными".
Сауль Ньигес
Сауль Ньигес

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес поделился воспоминаниями о победе над Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

“С Ливерпулем был очень сложный матч, но мы были готовы к нему. Честно говоря, я не очень страдал. Мне не кажется, что мы играли плохо.

Помню, как мы играли с Баварией в Германии в 2016 году. Мне было очень сложно, думал, я уйду не живым с поля. На Энфилде я был уверен в команде, мы хорошо действовали.

У них и правда было много шансов, но Ян Облак был невероятным. Поначалу у нас не было достаточно шансов, но когда они забили первый гол, мы видели, что они двинулись вперед и оставляли пространства для наших атак“, - отметил футболист в интервью официальному сайту клуба.

Ранее Диего Симеоне заявил, что он не считает победу над Ливерпулем удачей.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Атлетико, Ливерпуль, Сауль Ньигес
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