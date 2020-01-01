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Симеоне: Победа над Ливерпулем - это не удача, нужно оценивать выступление в целом

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Аргентинский специалист сравнил футбол с боксом.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне вспомнил противостояние с Ливерпулем в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

“Футбол похож на бокс, нужно знать, когда правильно атаковать. Атлетико знает свои преимущества.

Хороший пример - матч против Ливерпуля, невероятной командой. Мы знали, что можем создать им проблемы. Когда они говорят, что нам повезло, я думаю о команде, которая проигрывала со счетом 0:2 и забила три гола. Это не удача. Нужно оценивать выступление в целом.

У Мораты было повреждение. Я совершал самоубийство, оставляя его на поле, но он забил“, - рассказал специалист в интервью AFA.

Ранее сообщалось, что матчи 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов пройдут в формате одной игры.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Диего Симеоне, Атлетико, Ливерпуль
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