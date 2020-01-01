Шевченко занял 12-е место в истории ЛЧ по соотношению голов и количества матчей

Украинец забил 48 голов в ста матчах Лиги чемпионов.

Портал GiveMeSport подготовил рейтинг лучших игроков в истории Лиги чемпионов по соотношению числа голов и количества сыгранных матчей.

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Место в этом рейтинге нашлось и выдающемуся экс-футболисту, ныне тренеру сборной Украины, Андрею Шевченко. Бывший форвард Динамо, Милана и Челси занял 12-е место - он провел 100 матчей и забил 48 голов, соотношение - 0,48.

Первое место в данном рейтинге занял форвард Барселоны Лионель Месси, на втором оказался экс-нападающий Реала Руд ван Нистелрой, а на третьем - форвард Ювентуса Криштиану Роналду.

Лучшие игроки Лиги чемпионов по отношению забитых голов к проведенным матчам:

1. Лионель Месси (141 матч, 114 голов, 0,81)

2. Руд ван Нистелрой (73 матча, 56 голов, 0,77)

3. Криштиану Роналду (169 матчей, 128 голов, 0,76)

4. Роберт Левандовски (86 матч, 64 мяча, 0,74)

5. Неймар (57 матч, 35 голов, 0,61)

6. Филиппо Индзаги (81 матч, 46 мячей, 0,57)

7. Эдинсон Кавани (62 игры, 35 голов, 0,56)

8. Серхио Агуэро (71 матч, 39 голов, 0,55)

9. Карим Бензема (119 матчей, 64 мяча, 0,54)

10. Рауль (142 игры, 71 гол, 0,50)

...

12. Андрей Шевченко (100 матчей, 48 голов, 0,48).

Ранее сообщалось, что переход Андрея Шевченко в Челси - в ТОП-10 худших трансферов в истории АПЛ.