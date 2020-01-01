Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Президент Лиона сообщил, когда состоится ответный матч Лиги чемпионов против Ювентуса

Комментариев: 0
Жан-Мишель Ола утверждает, что уже знает дату проведения еврокубкового поединка.
Матч Ювентус - Лион проведут 7 августа
Матч Ювентус - Лион проведут 7 августа
Getty Images

Президент Лиона Жан-Мишель Ола рассказал, когда будет проведен ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским клубом и Ювентусом.

Читай также: УЕФА назначил дату старта нового сезона Лиги чемпионов

Как сообщает Football Italia со ссылкой на телеканал RTL France, поединок Ювентус - Лион состоится 7 августа в Турине. Встреча будет проходить без зрителей. При этом Ола отказался рассказать, откуда у него информация о дате матча.

Отметим, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ победу одержал Лион со счетом 1:0, а ответный поединок перенесли из-за коронавируса.

Ранее издание Sky Sports Italia утверждало, что УЕФА уже определился с календарем Лиги чемпионов-2019/20, и по их данным матч Ювентус - Лион также назначен на 7 августа.

Напомним, во Франции официально завершили сезон, и по его итогам Лион занял седьмое место, не получив путевку в еврокубки. В итоге Лион подал два судебных иска.

Поделись:
Теги: Жан-Мишель Ола, Лион, Ювентус, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь