Президент Лиона сообщил, когда состоится ответный матч Лиги чемпионов против Ювентуса

Жан-Мишель Ола утверждает, что уже знает дату проведения еврокубкового поединка.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола рассказал, когда будет проведен ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским клубом и Ювентусом.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на телеканал RTL France, поединок Ювентус - Лион состоится 7 августа в Турине. Встреча будет проходить без зрителей. При этом Ола отказался рассказать, откуда у него информация о дате матча.

Отметим, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ победу одержал Лион со счетом 1:0, а ответный поединок перенесли из-за коронавируса.

Ранее издание Sky Sports Italia утверждало, что УЕФА уже определился с календарем Лиги чемпионов-2019/20, и по их данным матч Ювентус - Лион также назначен на 7 августа.

Напомним, во Франции официально завершили сезон, и по его итогам Лион занял седьмое место, не получив путевку в еврокубки. В итоге Лион подал два судебных иска.