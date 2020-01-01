Робертсон: Я сожалею о своей выходке в сторону Месси

Шотландец вспомнил об эпизоде прошлогоднего матча ЛЧ.

Футболист Ливерпуля Эндрю Робертсон поделился воспоминанием о полуфинальной встрече с Барселоной в рамках Лиги чемпионов прошлого сезона.

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“На Камп Ноу мне казалось, что у меня получится справиться с Месси, но в итоге мы проиграли 0:3. Лионель тогда сделал дубль. Когда ты играешь против лучших, есть желание выкладываться на полную.

Месси - лучший игрок в истории. Играть против него было невероятно сложно. То, что он делает своими ногами, откровенно пугает. Иногда приходится предугадывать его действия, чтобы обороняться.

Моя стычка с ним в ответном матче? Тогда я вместе с Фабиньо бежал за Месси и мы трое оказались на газоне, после подката Фаба. Да, я признаю, что немного потрепал волосы Лионеля. Это было неуважительно по отношению к лучшему футболисту в истории. Я жалею об этом“, - приводит слова Робертсона Daily Mail ссылаясь на подкаст игрока с Питером Краучем.

Ранее Фигу сообщил причины резонансного перехода из Барселоны в Реал.