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Ровно год назад Ливерпуль совершил невероятный камбэк в матче против Барселоны

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В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов на Энфилде подопечные Клоппа крупно обыграли "сине-гранатовых" и вышли в финал турнира.
Ливерпуль празднует победный гол в ворота Барселоны
Ливерпуль празднует победный гол в ворота Барселоны
Getty Images

Ровно год назад, 7 мая 2019 года, Ливерпуль принимал на Энфилде Барселону в рамках ответного матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В первом поединке “красные“ уступили со счетом 0:3 и мало кто верил в их выход в финал турнира. Однако подопечные Клоппа были нацелены на победу и открыли счет уже на 7-й минуте встречи благодаря удару Дивока Ориги, впрочем, в первом тайме больше голов они так и не сумели забить.

Ливерпуль принимал Барселону на Энфилде 7 мая 2019 года
Ливерпуль принимал Барселону на Энфилде 7 мая 2019 года
Getty Images

Весьма положительным стало начало второго тайма - Вейналдум оформил дубль и сравнял счет по сумме двух матчей. А решающий гол на 79-й минуте забил Ориги после розыгрыша углового.

Трент Александер-Арнольд сделал вид, что отдаст право подать угловой партнеру, но пока все отвлеклись, он быстро вернулся к мячу и прострелил на Дивока Ориги, который поразил ворота Тер Штегена.

Ливерпуль - Барселона 4:0 (первый матч - 0:3)
Голы: Ориги, 7, 79, Вейналдум, 54, 56

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Вейналдум, 46) - Хендерсон, Фабиньо, Милнер - Шакири (Старридж, 90), Ориги (Гомес, 85), Мане

Барселона: тер Штеген - Роберто, Пике, Лангле, Альба - Видаль (Артур, 74), Бускетс, Ракитич (Малком, 81) - Месси, Суарес, Коутиньо (Семеду, 60)

Предупреждения: Фабиньо, Матип - Бускетс, Ракитич, Семеду

Игроки Ливерпуля в матче против Барселоны
Игроки Ливерпуля в матче против Барселоны
Getty Images

Ливерпуль совершил невероятный камбэк и вышел в финал Лиги чемпионов, где обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0 и в шестой раз в своей истории стал победителем турнира.

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Теги: Ливерпуль, Барселона, Лига Чемпионов, футбол
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