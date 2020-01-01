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УЕФА определил, как распределит еврокубковые места, если чемпионаты не доиграют

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Организация намерена сохранить спортивный принцип.
УЕФА
УЕФА
uefa.com

Исполнительный комитет УЕФА провел видеоконференцию, на которой обсудил возможность завершения текущего сезона.

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Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times, в организации верят, что национальные чемпионаты удастся завершить и каждая ассоциация сумеет в честной борьбе определить чемпиона и участников еврокубков.

Однако, в УЕФА разработали план, который поможет распределить еврокубковые квоты на сезон-2020/21, если же не удастся завершить сезон. Таким образом, места в Лиги чемпионов и Лиги Европы будут распределены по нынешнему расположению всех команд в турнирных таблицах каждой из лиг, чтобы сохранить спортивный принцип.

Ранее в СМИ были слухи о том, что еврокубковые квоты на следующий сезон могут распределить согласно клубному рейтингу УЕФА, но эта информация не соответствует действительности.

Напомним, что УЕФА рекомендовал завершить национальные чемпионаты и кубки.

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Теги: УЕФА, Лига чемпионов, Лига Европы, футбол
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