УЕФА определил даты матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы
В европейском сезоне возникла пауза из-за пандемии коронавируса, в связи с чем футбольным функционерам приходится искать варианты для завершения нынешнего сезона.
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Как стало известно изданию Sky Sports Italia, УЕФА уже определился с датами возобновления нынешнего сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Матчи должны провести в августе после завершения всех национальных чемпионатов.
Календарь матчей Лиги чемпионов
- 7-8 августа: ответные матчи 1/8 финала (Манчестер Сити - Реал, Барселона - Наполи, Бавария - Челси, Ювентус - Лион)
- 11-12 августа: первые матчи четвертьфиналов;
- 14-15 августа: ответные матчи четвертьфиналов;
- 18-19 августа: первые полуфиналы;
- 21-22 августа: ответные полуфиналы;
- 29 августа: финал на стадионе Ататюрк в Стамбуле.
Календарь матчей Лиги Европы
- 2-3 августа: первые матчи 1/8 финала (Севилья - Рома и Интер - Хетафе);
- 6 августа: ответные матчи 1/8 финала (Шахтер - Вольфсбург, Байер - Рейнджерс, Вулвз - Олимпиакос, МЮ - ЛАСК, Базель - Айнтрахт, Копенгаген - Истанбул, Рома - Севилья, Хетафе - Интер);
- 10 августа: первые матчи 1/4 финала;
- 13 августа: ответные четвертьфиналы;
- 17 и 20 августа: полуфинальные матчи;
- 27 августа: финал на Арене Гданьск, Польша.
Отметим, что новый сезон Лиги чемпионов планируют начать 20 октября 2020 года, а Лиги Европы - 22 октября.
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Также источник сообщает, что УЕФА планирует провести встречу в следующий вторник с представителями всех 55 федераций, а в среду - с клубами и европейскими лигами. На этих встречах будут утверждать календарь еврокубковых матчей.
Ранее сообщалось, что матчи сборных могут отложить до 2021 года.
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