УЕФА определил даты матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы

Еврокубковый сезон может завершиться в августе.

Стало известно, когда могут завершить еврокубковый сезон Getty Images

В европейском сезоне возникла пауза из-за пандемии коронавируса, в связи с чем футбольным функционерам приходится искать варианты для завершения нынешнего сезона.

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Как стало известно изданию Sky Sports Italia, УЕФА уже определился с датами возобновления нынешнего сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Матчи должны провести в августе после завершения всех национальных чемпионатов.

Календарь матчей Лиги чемпионов

7-8 августа : ответные матчи 1/8 финала (Манчестер Сити - Реал, Барселона - Наполи, Бавария - Челси, Ювентус - Лион)

: ответные матчи 1/8 финала (Манчестер Сити - Реал, Барселона - Наполи, Бавария - Челси, Ювентус - Лион) 11-12 августа : первые матчи четвертьфиналов;

: первые матчи четвертьфиналов; 14-15 августа : ответные матчи четвертьфиналов;

: ответные матчи четвертьфиналов; 18-19 августа : первые полуфиналы;

: первые полуфиналы; 21-22 августа : ответные полуфиналы;

: ответные полуфиналы; 29 августа: финал на стадионе Ататюрк в Стамбуле.

Календарь матчей Лиги Европы

2-3 августа : первые матчи 1/8 финала (Севилья - Рома и Интер - Хетафе);

: первые матчи 1/8 финала (Севилья - Рома и Интер - Хетафе); 6 августа : ответные матчи 1/8 финала (Шахтер - Вольфсбург, Байер - Рейнджерс, Вулвз - Олимпиакос, МЮ - ЛАСК, Базель - Айнтрахт, Копенгаген - Истанбул, Рома - Севилья, Хетафе - Интер);

: ответные матчи 1/8 финала (Шахтер - Вольфсбург, Байер - Рейнджерс, Вулвз - Олимпиакос, МЮ - ЛАСК, Базель - Айнтрахт, Копенгаген - Истанбул, Рома - Севилья, Хетафе - Интер); 10 августа : первые матчи 1/4 финала;

: первые матчи 1/4 финала; 13 августа : ответные четвертьфиналы;

: ответные четвертьфиналы; 17 и 20 августа : полуфинальные матчи;

: полуфинальные матчи; 27 августа: финал на Арене Гданьск, Польша.

Отметим, что новый сезон Лиги чемпионов планируют начать 20 октября 2020 года, а Лиги Европы - 22 октября.

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Также источник сообщает, что УЕФА планирует провести встречу в следующий вторник с представителями всех 55 федераций, а в среду - с клубами и европейскими лигами. На этих встречах будут утверждать календарь еврокубковых матчей.

Ранее сообщалось, что матчи сборных могут отложить до 2021 года.