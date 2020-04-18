Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА определил даты матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы

Комментариев: 0
Еврокубковый сезон может завершиться в августе.
Стало известно, когда могут завершить еврокубковый сезон
Стало известно, когда могут завершить еврокубковый сезон
Getty Images

В европейском сезоне возникла пауза из-за пандемии коронавируса, в связи с чем футбольным функционерам приходится искать варианты для завершения нынешнего сезона.

Смотри также: Как коронавирус разрушает мировой футбол

Как стало известно изданию Sky Sports Italia, УЕФА уже определился с датами возобновления нынешнего сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Матчи должны провести в августе после завершения всех национальных чемпионатов.

Календарь матчей Лиги чемпионов

  • 7-8 августа: ответные матчи 1/8 финала (Манчестер Сити - Реал, Барселона - Наполи, Бавария - Челси, Ювентус - Лион)
  • 11-12 августа: первые матчи четвертьфиналов;
  • 14-15 августа: ответные матчи четвертьфиналов;
  • 18-19 августа: первые полуфиналы;
  • 21-22 августа: ответные полуфиналы;
  • 29 августа: финал на стадионе Ататюрк в Стамбуле.

Календарь матчей Лиги Европы

  • 2-3 августа: первые матчи 1/8 финала (Севилья - Рома и Интер - Хетафе);
  • 6 августа: ответные матчи 1/8 финала (Шахтер - Вольфсбург, Байер - Рейнджерс, Вулвз - Олимпиакос, МЮ - ЛАСК, Базель - Айнтрахт, Копенгаген - Истанбул, Рома - Севилья, Хетафе - Интер);
  • 10 августа: первые матчи 1/4 финала;
  • 13 августа: ответные четвертьфиналы;
  • 17 и 20 августа: полуфинальные матчи;
  • 27 августа: финал на Арене Гданьск, Польша.

Отметим, что новый сезон Лиги чемпионов планируют начать 20 октября 2020 года, а Лиги Европы - 22 октября.

Читай также: УЕФА готов подарить Атлетико место в Лиге чемпионов

Также источник сообщает, что УЕФА планирует провести встречу в следующий вторник с представителями всех 55 федераций, а в среду - с клубами и европейскими лигами. На этих встречах будут утверждать календарь еврокубковых матчей.

Ранее сообщалось, что матчи сборных могут отложить до 2021 года.

Поделись:
Теги: УЕФА, Лига Чемпионов, Лига Европы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь