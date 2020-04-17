УЕФА готов подарить Атлетико место в Лиге чемпионов

Испанский клуб занимает шестое место на данный момент в Ла Лиге.

Атлетико может принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, если чемпионат Испании завершится досрочно, об этом сообщает COPE.

Сейчас мадридский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, которое позволяет клубу принять участие в Лиге Европы.

Как информирует источник, руководство УЕФА может подарить “матрасникам“ прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов в следующем розыгрыше, несмотря на то, что это не предусмотрено правилами. Данное решение обусловлено тем, что Атлетико принимал участие в финалах турнира в 2014 и 2016 годах.

Кроме того, испанский клуб пробился в четвертьфинал текущего розыгрыша Лиги чемпионов, выбив оттуда Ливерпуль.

Ранее УЕФА назначил дату старта нового сезона Лиги чемпионов.