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УЕФА назначил дату старта нового сезона Лиги чемпионов

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Еврокубковые турниры начнутся на месяц позже.
Трофей Лиги чемпионов
Трофей Лиги чемпионов
Getty Images

Руководство УЕФА определилось с датой старта группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21, об этом сообщает Sport.es.

Читай также: Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состояться в августе

По информации источника, еврокубковые турниры планируют начать на месяц позже, чем в текущем сезоне. Такое постановление будет принято в связи с пандемией коронавируса.

Первый тур группового раунда Лиги чемпионов намерены провести 20 октября, а групповой этап Лиги Европы - 22 октября.

Что касается квалификационных раундов, то их планируют сыграть в конце июля - начало августа. Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы ориентировочно пройдут 13 августа.

Ранее УЕФА предложил даты, когда могут состояться финалы еврокубков.

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Теги: Лига чемпионов, Лига Европы, футбол, коронавирус
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vuigray_ili_ymri    17.04.2020, 17:51
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