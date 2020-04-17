УЕФА назначил дату старта нового сезона Лиги чемпионов

Еврокубковые турниры начнутся на месяц позже.

Руководство УЕФА определилось с датой старта группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21, об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, еврокубковые турниры планируют начать на месяц позже, чем в текущем сезоне. Такое постановление будет принято в связи с пандемией коронавируса.

Первый тур группового раунда Лиги чемпионов намерены провести 20 октября, а групповой этап Лиги Европы - 22 октября.

Что касается квалификационных раундов, то их планируют сыграть в конце июля - начало августа. Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы ориентировочно пройдут 13 августа.

Ранее УЕФА предложил даты, когда могут состояться финалы еврокубков.