УЕФА назначил дату старта нового сезона Лиги чемпионов
Еврокубковые турниры начнутся на месяц позже.
Руководство УЕФА определилось с датой старта группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21, об этом сообщает Sport.es.
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По информации источника, еврокубковые турниры планируют начать на месяц позже, чем в текущем сезоне. Такое постановление будет принято в связи с пандемией коронавируса.
Первый тур группового раунда Лиги чемпионов намерены провести 20 октября, а групповой этап Лиги Европы - 22 октября.
Что касается квалификационных раундов, то их планируют сыграть в конце июля - начало августа. Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы ориентировочно пройдут 13 августа.
Ранее УЕФА предложил даты, когда могут состояться финалы еврокубков.
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