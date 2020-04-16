УЕФА предложил даты, когда могут состояться финалы еврокубков

Организация разрабатывает новое расписание.

Финалы европейских турниров могут состояться в конце августа, об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, УЕФА предложил примерные даты, когда могут возобновиться еврокубки. Организация предлагает провести четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов 28 и 29 июля, а оставшуюся часть турнира - в августе.

Что касается финальных игр, то решающий матч Лиги чемпионов предлагают провести 29 августа, а Лиги Европы - 26 августа.

На данный момент продолжается обсуждение нового расписания матчей в еврокубках и национальных лигах.

Отмечается, что УЕФА рассматривает вариант того, чтобы провести матчи еврокубков одновременно с играми в чемпионатах. Но многие клубы настаивают на том, чтобы сначала доиграть чемпионаты, а после уже продолжить еврокубки.

Ранее президент ФИФА выступил с заявлением о возобновлении турниров.