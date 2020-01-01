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Еврокубки могут возобновиться после окончания национальных чемпионатов

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В таком случае поединки проведут в августе.
Эвелина Кристиллин
Эвелина Кристиллин
Getty Images

Член Совета ФИФА и Исполкома УЕФА Эвелина Кристиллин рассказал о том, как можно завершить еврокубковый сезон.

“Здоровье и безопасность людей находятся на первом месте. Ведущие пять чемпионатов хотят завершить сезон, но никто не собирается перечить главам правительств или местным властям.

Приоритет - здоровье, затем - продолжение сезона, и, наконец, завершение еврокубков в августе.

22 апреля пройдет видеоконференция с участием представителей 55 Федераций УЕФА, а на следующий день пройдет заседание Исполнительного комитета. Мы узнаем, какие варианты обсуждались с Федерациями“, - приводит слова Кристиллин Football Italia.

Ранее сообщалось, что матчи 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов пройдут в формате одной игры.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Лига Европы, УЕФА
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