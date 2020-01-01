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Матчи 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов пройдут в формате одной игры

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Команды сыграют при пустых трибунах.
УЕФА
УЕФА
uefa.com

Ассоциация европейских клубов (ECA) и УЕФА пришли к соглашению о том, как необходимо доигрывать европейские турниры, об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут сыграны в августе, после того, как завершатся все чемпионаты.

Четвертьфинал и полуфинал еврокубков пройдут в формате одного матча на нейтральном поле при пустых трибунах. Ожидается, что новый сезон начнется в сентябре.

Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состояться в августе.

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Теги: Лига чемпионов, Лига Европы, футбол, коронавирус
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