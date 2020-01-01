Матчи 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов пройдут в формате одной игры
Команды сыграют при пустых трибунах.
Ассоциация европейских клубов (ECA) и УЕФА пришли к соглашению о том, как необходимо доигрывать европейские турниры, об этом сообщает Cadena Ser.
По информации источника, все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут сыграны в августе, после того, как завершатся все чемпионаты.
Четвертьфинал и полуфинал еврокубков пройдут в формате одного матча на нейтральном поле при пустых трибунах. Ожидается, что новый сезон начнется в сентябре.
Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состояться в августе.
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