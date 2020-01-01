Матчи 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов пройдут в формате одной игры

Команды сыграют при пустых трибунах.

Ассоциация европейских клубов (ECA) и УЕФА пришли к соглашению о том, как необходимо доигрывать европейские турниры, об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут сыграны в августе, после того, как завершатся все чемпионаты.

Четвертьфинал и полуфинал еврокубков пройдут в формате одного матча на нейтральном поле при пустых трибунах. Ожидается, что новый сезон начнется в сентябре.

Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состояться в августе.