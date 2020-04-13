Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состояться в августе

В регламенте турнира могут произойти изменения.

Европейский футбольный союз и ассоциация клубов договорились о том, что необходимо доиграть европейские турниры после того, как завершатся национальные чемпионаты, об этом сообщает AS.

Читай также: ФИФА бессрочно продлит сезон-2019/20 - The Athletic

По информации источника, стороны рассматривают вариант того, что чемпионаты стран, которые входят в состав УЕФА, возобновятся не позже начала июля и завершатся быстрыми темпами до августа. После этого команды, которые выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы, продолжать борьбу за европейские трофеи.

Читай также: Чеферин: Лига чемпионов и Лига Европы должны завершиться до августа

Руководство УЕФА не намерено коренным образом менять формат турниров, но определенные изменения все-таки могут быть внесены. Предлагается, чтобы четвертьфиналы и полуфиналы состояли из одного матча и проходили на нейтральных полях.

Отмечается, что по завершению европейских турниров межсезонье продлится три недели, а в сентябре планируется старт сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что УЕФА может сократить количество хозяев Евро-2020.