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Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состояться в августе

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В регламенте турнира могут произойти изменения.
УЕФА
УЕФА
Getty Images

Европейский футбольный союз и ассоциация клубов договорились о том, что необходимо доиграть европейские турниры после того, как завершатся национальные чемпионаты, об этом сообщает AS.

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По информации источника, стороны рассматривают вариант того, что чемпионаты стран, которые входят в состав УЕФА, возобновятся не позже начала июля и завершатся быстрыми темпами до августа. После этого команды, которые выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы, продолжать борьбу за европейские трофеи.

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Руководство УЕФА не намерено коренным образом менять формат турниров, но определенные изменения все-таки могут быть внесены. Предлагается, чтобы четвертьфиналы и полуфиналы состояли из одного матча и проходили на нейтральных полях.

Отмечается, что по завершению европейских турниров межсезонье продлится три недели, а в сентябре планируется старт сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что УЕФА может сократить количество хозяев Евро-2020.

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Теги: Лига чемпионов, Лига Европы, футбол
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