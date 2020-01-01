Футболист Баварии: Эту Лигу чемпионов будет невозможно завершить

Пандемия коронавируса не даст доиграть турнир.

Игрок Баварии Лукас Эрнандес поделился мнением о том, как можно будет завершить сезон, который был остановлен из-за коронавируса.

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“Нам будет сложно провести все оставшиеся матчи в определенное время. В Лиге чемпионов принимают участия страны, которые все пострадали от коронавируса.

Будет сложно дождаться, чтобы все вышли из карантина, а затем провести поединки на равных условиях. Кроме этого, будет сложно организовать матчи и добраться до Италии, Испании, Англии или Франции.

Нужно быть реалистами. Думаю, в такой ситуации невозможно завершить Лигу чемпионов. Тем более, что мы отдаем приоритет завершению национальных чемпионатов“, - цитирует Эрнандеса L'Equipe.

Ранее сообщалось, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей.