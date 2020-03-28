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Анчелотти - о матче Ливерпуля и Атлетико: Клопп сказал мне, что это было преступлением

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Итальянский специалист не думает о возобновление АПЛ.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился мнением о сыгранном ответном матче Ливерпуля и мадридского Атлетико (2:3) в рамках Лиги чемпионов, который состоялся на фоне распространения коронавируса.

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“Клопп сказал мне, что играть при тех условиях было преступлением. Я считаю, что он прав. Сегодняшний приоритет - это здоровье и ограничение распространения инфекции. Все остальное вторично. 

Мне без разницы, когда сезон возобновится, когда он закончится. Поверьте мне, я не думаю об этом, мне все равно“, - приводит слова Анчелотти As.

Ранее сообщалось, что Клоппа растрогало видео из больницы, где люди пели You’ll Never Walk Alone.

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Теги: Карло Анчелотти, Эвертон, Юрген Клопп, Ливерпуль, Атлетико Мадрид, Лига чемпионов, футбол
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