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Рамос: После гола в ворота Атлетико в финале ЛЧ сказал себе, что могу спокойно умереть

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Испанец назвал самый важный гол в своей карьере.
Момент гола в финале ЛЧ
Момент гола в финале ЛЧ
Getty Images

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос поделился воспоминанием финального поединка Лиги чемпионов против Атлетико Мадрид в 2014-м году.

“После гола в ворота Атлетико в Финале Лиги чемпионов сказал себе: “Могу умирать спокойно“.

Могу заявить, что это гол - главный в моей жизни. Этот мяч изменил историю нашего клуба“, -  признался Рамос в интервью El Chiringuito.

Напомним, что в том матче Реал весть матч уступал в счете (0:1), но Рамос сумел сравнять счет на 90+3 минуте. А в дополнительное время “сливочные“ добыли крупную победу (4:1).

Ранее сообщалось, что Рамос установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.

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Теги: Серхио Рамос, Реал Мадрид, Лига чемпионов, Атлетико Мадрид, футбол
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