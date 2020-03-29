Рамос: После гола в ворота Атлетико в финале ЛЧ сказал себе, что могу спокойно умереть

Испанец назвал самый важный гол в своей карьере.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос поделился воспоминанием финального поединка Лиги чемпионов против Атлетико Мадрид в 2014-м году.

“После гола в ворота Атлетико в Финале Лиги чемпионов сказал себе: “Могу умирать спокойно“.

Могу заявить, что это гол - главный в моей жизни. Этот мяч изменил историю нашего клуба“, - признался Рамос в интервью El Chiringuito.

🎙️@SergioRamos: “Después del GOL de la DÉCIMA dije 'me puede morir tranquilo'. Es el GOL de mi VIDA“. pic.twitter.com/Kg1SOhJanz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 29, 2020

Напомним, что в том матче Реал весть матч уступал в счете (0:1), но Рамос сумел сравнять счет на 90+3 минуте. А в дополнительное время “сливочные“ добыли крупную победу (4:1).

Ранее сообщалось, что Рамос установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.