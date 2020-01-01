УЕФА может не допустить к еврокубкам команды из стран, которые аннулируют результаты
Некоторые европейские страны обсуждают вариант с отказом доигрывать нынешний сезон и аннулировать его результаты, однако УЕФА предпримет меры, чтобы не допустить подобного.
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Журналист International Sport Press Association Крис Уильямс, ссылаясь на источники в УЕФА, на своей страничке в Twitter сообщил, что команды из чемпионатов, в которых результаты будут аннулированы, не смогут принять участие в еврокубковых турнирах.
Таким способом УЕФА простимулирует все национальные ассоциации если не доиграть сезон, то хотя бы утвердить текущие результаты в случае, если кампанию так и не получится довести до конца. По этим результатам будут определены команды, которые сыграют в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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