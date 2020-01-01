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УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

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Пока неизвестно, когда еврокубки возобновляться.
УЕФА
УЕФА
uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финалы еврокубков из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что решающие поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок.

Напомним, финал Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле (Турция) на Олимпийском стадионе Ататюрка. Финал Лиги Европы был запланирован на  27 мая в Гданьске (Польша) на арене Энерга Гданьск.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Лига Европы, УЕФА
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