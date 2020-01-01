УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Пока неизвестно, когда еврокубки возобновляться.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финалы еврокубков из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что решающие поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок.

Напомним, финал Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле (Турция) на Олимпийском стадионе Ататюрка. Финал Лиги Европы был запланирован на 27 мая в Гданьске (Польша) на арене Энерга Гданьск.