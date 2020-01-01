Павелко: УЕФА рассматривает вариант с окончанием Лиги чемпионов и Лиги Европы

Организация может не возобновить европейские турниры.

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко рассказал, что УЕФА может завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за пандемии коронавируса.

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“Существует рабочая группа, которая будет отслеживать ситуацию вокруг коронавируса. Будут приняты два, три, четыре варианта, в которые входят и полное окончание европейских турниров - Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На сегодняшний день невозможно давать прогнозы - это сегодня самое неблагодарное занятие. УЕФА стремится доиграть чемпионаты. Для этого и перенесли Евро“, - рассказал Павелко в программе Великий футбол.

Ранее УЕФА назвал три даты, когда может завершиться сезон.