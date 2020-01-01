Ляпорт: Будет обидно, если Ман Сити не сможет играть в Лиге чемпионов
Защитник "горожан" признался, что он счастлив в команде.
Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт высказался об исключении команды на два сезона Лиги чемпионов.
“Мы ждем окончательного решения, посмотрим, что будет в следующем сезоне. Конечно, будет очень неприятно, если мы не сможем играть в Лиге чемпионов.
Тем не менее, я счастлив в Манчестер Сити. В этой команде я наслаждаюсь футболом, а клуб проделывает прекрасную работу. Мы выиграли за два года восемь трофеев.
Нужно быть готовыми к возвращению в нормальное русло, к тренировочному процессу после паузы“, - цитирует Ляпорта The Times.
Ранее сообщалось, что УЕФА может ужесточить исключение Манчестер Сити от еврокубков.
Полная версия правил