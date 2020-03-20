Эмери вспомнил, как судья помешал его ПСЖ пройти Барселону

Испанский специалист назвал лучших игроков, с которыми он работал.

Бывший тренер ПСЖ Унаи Эмери вспомнил, как его подопечные в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17 не смогла пройти Барселону, победив в первом матче со счетом 4:0.

“У нас было два поединка с Барсой. Первый против самой команды, а второй уже против главного судьи Дениза Айтекина. Будь тогда VAR, мы бы точно смогли пробиться дальше.

Лучшие игроки, с которыми я работал? В Альмерии это был Негредо, Давид Вилья в Валенсии, Ракитич в Севилье, а в ПСЖ уже были Килиан Мбаппе и, понятное дело, Неймар“, - цитирует испанца Marca.

Ранее Унаи Эмери признался, что не может назвать Месута Озила топ-футболистом.