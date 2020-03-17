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Гюндоган: Надеюсь, мы все же сыграем матч с Реалом

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Полузащитник Манчестер Сити отметил, что ему не хватает тренировочного процесса и футбола в целом.
Илкай Гюндоган
Илкай Гюндоган
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган прокомментировал перенос ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала из-за коронавируса.

“Это сложное время - нам не хватает тренировочного процесса и футбола. Но, конечно, это отходит на второй план, ведь в приоритете - здоровье. Позаботьтесь о себе.

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Конечно, обидно, ведь мы должны были играть против Реала. Нам нужно смириться с этой ситуацией. Мне очень не хватает футбола, но если нельзя проводить поединки, то значит нельзя.

Надеюсь, что матч с Реалом будет сыгран. Это будет означать, что все разрешилось“, - приводит слова Гюндогана Marca.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победу одержал Манчестер Сити (2:1).

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Теги: Лига Чемпионов, Илкай Гюндоган, Манчестер Сити, Реал, Реал Мадрид, футбол, коронавирус, COVID-19
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