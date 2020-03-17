Стало известно, когда состоятся финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Турнир возобновится только тогда, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.

Финалы состояться почти на месяц позже marca.com

УЕФА принял решение, что сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы будет доигран, но после того, как позволит ситуация с коронавирусом, об этом сообщает L’Équipe.

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По информации источника, на сегодняшнем заседании УЕФА подтвердил приостановку еврокубков на неопределенный срок из-за угрозы распространение коронавируса. Но было принято решение, что турниры должны быть доиграны, как только вирус пойдет на спад.

Как сообщает Marca, финал Лиги чемпионов должен будет состоятся 27 июня в Стамбуле, а Лиги Европы - 24 июня в Гданске.

Такое изменение стало возможны после того, как УЕФА перенес чемпионат Европы на следующий год.