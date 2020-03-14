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УЕФА может провести формат "Финала четырех" в Лиге чемпионов и Лиге Европы

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Организация хочет внести изменения в календарь еврокубков.
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Getty Images

Руководство УЕФА обсуждает возможность проведения решающих матчей еврокубков в формате "Финала четырех", сообщает AS.

Эта концепция предполагает проведение по одному полуфиналу вместо серий из двух поединков и финала в течение нескольких дней в одном городе. 

Финал четырех" Лиги чемпионов может принять Стамбул (Турция), а Лиги Европы - Гданьск (Польша). Изначально в этих городах планировали провести финалы еврокубков.

Идея принадлежит заместителю генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти. Он считает, что в условиях эпидемии коронавируса подобное решение будет самым правильным.

Напомним, во вторник, 17 марта, состоится заседание УЕФА, на котором решится судьба турниров.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Лига Европы
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