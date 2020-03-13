Иличич - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Словенский футболист оформил покер.

Футболист Аталанты Йосип Иличич стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт организации.

В ответном матче 1/8 итальянский клуб на выезде играл с Валенсией. Аталанта по итогам встречи сумела добить минимальную победу (4:3). Все четыре гола на счету Иличича. Словенский футболист стал первым, кто оформил покер на выезде в рамках плей-офф ЛЧ.

Отметим, что в борьбе за награду Йосип Иличич обошел: Марселя Забитцера (РБ Лейпциг), Хуана Берната (ПСЖ) и Яна Облака (Атлетико Мадрид).

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.