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Иличич - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

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Словенский футболист оформил покер.
Йосип Иличич
Йосип Иличич
Getty Images

Футболист Аталанты Йосип Иличич стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт организации.

В ответном матче 1/8 итальянский клуб на выезде играл с Валенсией. Аталанта по итогам встречи сумела добить минимальную победу (4:3). Все четыре гола на счету Иличича. Словенский футболист стал первым, кто оформил покер на выезде в рамках плей-офф ЛЧ.

Отметим, что в борьбе за награду Йосип Иличич обошел: Марселя Забитцера (РБ Лейпциг), Хуана Берната (ПСЖ) и Яна Облака (Атлетико Мадрид).

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Йосип Иличич, Аталанта, Лига чемпионов, лучший игрок, футбол
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