Иличич - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Словенский футболист оформил покер.
Футболист Аталанты Йосип Иличич стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт организации.
В ответном матче 1/8 итальянский клуб на выезде играл с Валенсией. Аталанта по итогам встречи сумела добить минимальную победу (4:3). Все четыре гола на счету Иличича. Словенский футболист стал первым, кто оформил покер на выезде в рамках плей-офф ЛЧ.
🥇 Four-goal Atalanta hero Josip Iličić scoops the prize ⚽️⚽️⚽️⚽️#UCLPOTW | @FTBSantander pic.twitter.com/bmoPic36mH— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2020
Отметим, что в борьбе за награду Йосип Иличич обошел: Марселя Забитцера (РБ Лейпциг), Хуана Берната (ПСЖ) и Яна Облака (Атлетико Мадрид).
Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
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