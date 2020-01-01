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Тренер Лейпцига: Мне далеко до уровня Моуринью

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Наставник немецкого клуба отметил, что вряд ли сможет выиграть столько трофеев, сколько уже есть у Жозе Моуринью.
Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн
Getty Images

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн прокомментировал ответный матч против Тоттенхэма в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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"В этом поединке обе команды отдадут все силы и покажут максимум. Мы не так часто играем против Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги чемпионов и имеем все шансы пройти в следующий раунд.

Очень важен хороший вратарь, и я рад, что у нас есть Петер Гулачи, но меня не очень радует, что у Тоттенхэма есть Уго Льорис, он великолепный голкипер.

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Я не думаю о том, чем бы для меня стала победа над Моуринью. Мои мысли о том, как здорово будет пройти Тоттенхэм. Я уже говорил - мне далеко до уровня Моуриньо. Сомневаюсь, что я смогу выиграть столько трофеев за карьеру", - цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Отметим, матч РБ Лейпциг - Тоттенхэм состоится во вторник, 10 марта, в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом матче "быки" одержали победу со счетом 1:0. Вашему вниманию видео гола и обзор матча Тоттенхэм - РБ Лейпциг.

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Теги: Юлиан Нагельсманн, РБ Лейпциг, Жозе Моуринью, Тоттенхэм, Лига Чемпионов, футбол
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