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Мбаппе пропустил тренировку ПСЖ и может не сыграть в ответном матче с Боруссией Д

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Француз немного приболел и его участие в еврокубковом поединке под вопросом.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рискует пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

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Как сообщает Le Parisien, француз отсутствовал на тренировке команды в понедельник, 9 марта. У нападающего заболело горло и на данный момент неизвестно, сможет ли он выступить в еврокубковом поединке.

Для ПСЖ этот матч крайне важен - в первом матче они проиграли Боруссии со счетом 1:2. Интересно и то, что ответная игра в Париже пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Отметим, что матч ПСЖ - Боруссия Д состоится в среду, 11 марта, в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, Лига Чемпионов, футбол
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