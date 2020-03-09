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Официально: Матч ПСЖ - Боруссия в Лиге чемпионов пройдет без зрителей

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Причиной такого решения является коронавирус.
Матч ПСЖ - Боруссия пройдет без зрителей
Матч ПСЖ - Боруссия пройдет без зрителей
Getty Images

В среду, 11 марта, ПСЖ на домашнем стадионе проведет ответный поединок против дортмундской Боруссии в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает французская полиция, матч состоится при пустых трибунах, чтобы обезопасить людей от заражения коронавирусом COVID-19. 

На данный момент во Франции выявлено 1125 случаев заболевания коронавирусом, 19 из которых закончились летальным исходом.

Напомним, что первый матч завершился в пользу “шмелей“, который добыли победу со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор матча первой встречи.

Ранее сообщалось, что два еврокубковых поединка пройдут без зрителей. 

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Теги: ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Лига чемпионов, футбол, коронавирус, УЕФА
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