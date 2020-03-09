Официально: Матч ПСЖ - Боруссия в Лиге чемпионов пройдет без зрителей
В среду, 11 марта, ПСЖ на домашнем стадионе проведет ответный поединок против дортмундской Боруссии в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.
Как сообщает французская полиция, матч состоится при пустых трибунах, чтобы обезопасить людей от заражения коронавирусом COVID-19.
#Coronavirus | En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos. pic.twitter.com/arwKhKE81f— Préfecture de Police (@prefpolice) March 9, 2020
На данный момент во Франции выявлено 1125 случаев заболевания коронавирусом, 19 из которых закончились летальным исходом.
Напомним, что первый матч завершился в пользу “шмелей“, который добыли победу со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор матча первой встречи.
Ранее сообщалось, что два еврокубковых поединка пройдут без зрителей.
Полная версия правил