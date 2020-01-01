Матчи Барселоны и Валенсии в ЛЧ могут пройти без зрителей

Причиной возможного решения является вспышка коронавируса.

Некоторые матчи 1/8 Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей, сообщает Marca.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Испании рекомендует провести поединки Барселона - Наполи и Валенсия - Аталанта при пустых трибунах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Также сообщается, что “летучие мыши“ могут провести матч против Алавеса без зрителей также и в чемпионате Испании.

Кроме того, поединки 1/8 финала Лиги Европы между Хетафе и Интероа, а также Севильей и Ромой также могут пройти без болельщиков.

Ранее сообщалось, что Международный Кубок чемпионов отменили из-за коронавируса.