Матчи Барселоны и Валенсии в ЛЧ могут пройти без зрителей
Причиной возможного решения является вспышка коронавируса.
Некоторые матчи 1/8 Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей, сообщает Marca.
Отмечается, что Министерство здравоохранения Испании рекомендует провести поединки Барселона - Наполи и Валенсия - Аталанта при пустых трибунах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Также сообщается, что “летучие мыши“ могут провести матч против Алавеса без зрителей также и в чемпионате Испании.
Кроме того, поединки 1/8 финала Лиги Европы между Хетафе и Интероа, а также Севильей и Ромой также могут пройти без болельщиков.
Ранее сообщалось, что Международный Кубок чемпионов отменили из-за коронавируса.
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