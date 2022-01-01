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Стало известно место проведения Суперкубка УЕФА

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Финальный матч состоится в России.
Казань Арена
Казань Арена
kazan.mk.ru

После рабочей встречи в Амстердаме (Нидерланды) комитет УЕФА объявил место проведения Суперкубка УЕФА в 2023 году.

Матч состоится в Казани (Россия). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Также стали известны остальные финалы в 2022-23 годах: Пушкаш Арена (Венгрия) примет финал Лиги Европы-2022. На Ювентус Стэдиум (Италия) и стадионе ПСВ (Нидерланды) пройдут финалы женской Лиги чемпионов-2022 и 2023 соответственно.

Олимпийский стадион в Финляндии примет Суперкубок УЕФА в 2022 году.

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Теги: футбол, Суперкубок УЕФА
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