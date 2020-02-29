В Сеть попало видео разговора Дибалы и Роналду, в котором они критиковали хавбеков
Звездные форварды Ювентуса были недовольны игрой некоторых своих партнеров по команде в матче Лиги чемпионов против Лиона.
Туринский Ювентус потерпел поражение от Лиона со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Спустя некоторое время после поединка в Сети появилось видео разговора между форвардами "старой сеньоры" - Паоло Дибалой и Криштиану Роналду. Футболисты критиковали игру полузащитников свое команды.
Роналду: "Нас просто бросили одних, полузащитники не оказывают нам никакой поддержки".
Дибала: "Никто не получает мяч".
Роналду: "Да, даже нет подборов после отскоков, вообще ничего нет", - цитирует разговор игроков Sport24.
El video completo. pic.twitter.com/dLj6bOd26C— CR7 (@Cr7Laportista) February 29, 2020
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Лион - Ювентус.
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