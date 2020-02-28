Холанд - автор лучшего гола первых матчей 1/8 Лиги чемпионов

Норвежец забил изумительный гол в ворота ПСЖ.

Эрлинг Холанд Getty Images

Официальный сайт УЕФА сообщил, что гол футболиста Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда в ворота ПСЖ признан лучшим в первых поединках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий отметился дублем в матче с французским клубом, что позволило Боруссии одержать победу 2:1. Второй гол норвежца признан лучшим по итогом голосования.

Кроме норвежца, на победу также претендовали голы футболистов Аталанты Йосипа Иличича и Ремо Фройлера в ворота Валенсии, а также гол нападающего Наполи Дриса Мертенса в ворота Барселоны.

Ранее сообщалось, что Де Брюйне стал игроком недели в Лиге чемпионов.