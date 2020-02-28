Холанд - автор лучшего гола первых матчей 1/8 Лиги чемпионов
Норвежец забил изумительный гол в ворота ПСЖ.
Официальный сайт УЕФА сообщил, что гол футболиста Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда в ворота ПСЖ признан лучшим в первых поединках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Нападающий отметился дублем в матче с французским клубом, что позволило Боруссии одержать победу 2:1. Второй гол норвежца признан лучшим по итогом голосования.
Кроме норвежца, на победу также претендовали голы футболистов Аталанты Йосипа Иличича и Ремо Фройлера в ворота Валенсии, а также гол нападающего Наполи Дриса Мертенса в ворота Барселоны.
⚽️ 🏆 𝙂𝙤𝙖𝙡 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙒𝙚𝙚𝙠 ⚽️🏆— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 28, 2020
Agree with the order? 🤔#GOTW | @NissanFootball pic.twitter.com/cdPTh5OEny
Ранее сообщалось, что Де Брюйне стал игроком недели в Лиге чемпионов.
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