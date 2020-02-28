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Холанд - автор лучшего гола первых матчей 1/8 Лиги чемпионов

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Норвежец забил изумительный гол в ворота ПСЖ.

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Официальный сайт УЕФА сообщил, что гол футболиста Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда в ворота ПСЖ признан лучшим в первых поединках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий отметился дублем в матче с французским клубом, что позволило Боруссии одержать победу 2:1. Второй гол норвежца признан лучшим по итогом голосования.

Кроме норвежца, на победу также претендовали голы футболистов Аталанты Йосипа Иличича и Ремо Фройлера в ворота Валенсии, а также гол нападающего Наполи Дриса Мертенса в ворота Барселоны. 

Ранее сообщалось, что Де Брюйне стал игроком недели в Лиге чемпионов.

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Теги: Эрлинг Холанд, Боруссия Дортмунд, Лига чемпионов, футбол, видео гола
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