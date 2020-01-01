Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Де Брюйне стал игроком недели в Лиге чемпионов

Комментариев: 0
Бельгиец принес своей команде победу над Реалом.
Кевин де Брюйне
Кевин де Брюйне
Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт организации.

Бельгиец отметился голом и результативной передачей в выездном матче 1/8 финала против мадридского Реала (1:2).

Отметим, что в борьбе за награду Де Брюйне обошел Сержа Гнабри (Бавария), Серхио Бускетса (Барселона) и Хуссема Ауара (Лион).

Смотрите также видео голов и обзор матча Реал - Манчестер Сити.

Поделись:
Теги: футбол, Кевин де Брюйне, Манчестер Сити, Реал, Лига чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь