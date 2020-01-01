Де Брюйне стал игроком недели в Лиге чемпионов
Бельгиец принес своей команде победу над Реалом.
Хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт организации.
Бельгиец отметился голом и результативной передачей в выездном матче 1/8 финала против мадридского Реала (1:2).
Отметим, что в борьбе за награду Де Брюйне обошел Сержа Гнабри (Бавария), Серхио Бускетса (Барселона) и Хуссема Ауара (Лион).
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