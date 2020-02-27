Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду: Мы уверены, что сможем пройти дальше в Лиге чемпионов

Комментариев: 0
Туринский клуб готов взять реванш в матче с Лионом.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Футболист Ювентуса Криштиану Роналду подвел итоги матч с Лионом (0:1) в рамках Лиги чемпионов.

Читай также: Сарри - о матче с Лионом: Мне сложно объяснить, почему так произошло

“Это не тот результат, который мы хотели, но в Лиге чемпионов всегда тяжелые матчи.

У нас будет 90 минут, чтобы отыграться в Турине. Мы уверены, что сможем пройти дальше“, - написал Роналду в Instagram.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Лион, Лига чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь