Роналду: Мы уверены, что сможем пройти дальше в Лиге чемпионов

Туринский клуб готов взять реванш в матче с Лионом.

Футболист Ювентуса Криштиану Роналду подвел итоги матч с Лионом (0:1) в рамках Лиги чемпионов.

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“Это не тот результат, который мы хотели, но в Лиге чемпионов всегда тяжелые матчи.

У нас будет 90 минут, чтобы отыграться в Турине. Мы уверены, что сможем пройти дальше“, - написал Роналду в Instagram.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.