Гвардиола: Реал именно тот клуб, который может выбраться из сложного положения

"Горожане" добыли положительный результат.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу над мадридским Реалом (2:1) в рамках Лиги чемпионов.

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“Манчестер Сити приехал в Мадрид, чтобы постараться одержать победу. У нас это получилось. Это только первая часть. Реал именно тот клуб, который может выбраться из сложного положения.

Мы пропустили в тот момент, когда были лучше на поле. Когда лучше был Реал, то мы забили. Это футбол.

Сейчас мы можем насладиться моментом. В воскресенье нас ждет финал Кубка лиги. Мы продолжим выступление в АПЛ и будем готовиться к ответной игре против Реала“, - рассказал Гвардиола после матча.

Ранее сообщалось, что Гвардиола установил необычный результат среди тренеров в XXI веке.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.