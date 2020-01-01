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Гвардиола: Реал именно тот клуб, который может выбраться из сложного положения

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"Горожане" добыли положительный результат.
Хосеп Гвардиола - Зинедин Зидан
Хосеп Гвардиола - Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу над мадридским Реалом (2:1) в рамках Лиги чемпионов.

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“Манчестер Сити приехал в Мадрид, чтобы постараться одержать победу. У нас это получилось. Это только первая часть. Реал именно тот клуб, который может выбраться из сложного положения.

Мы пропустили в тот момент, когда были лучше на поле. Когда лучше был Реал, то мы забили. Это футбол.

Сейчас мы можем насладиться моментом. В воскресенье нас ждет финал Кубка лиги. Мы продолжим выступление в АПЛ и будем готовиться к ответной игре против Реала“, - рассказал Гвардиола после матча.

Ранее сообщалось, что Гвардиола установил необычный результат среди тренеров в XXI веке.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Реал Мадрид, Лига чемпионов, футбол
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