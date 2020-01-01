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Зидан: За десять минут до конца Реал будто подменили

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"Сливочные" провалили концовку встречи.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал поражение Манчестер Сити (1:2) в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

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“Мы сыграли 75 минут хорошо, но за десять минут до конца нас будто подменили. В итоге мы совершаем ошибки, за которые нас наказывают.

В самом результате нет ничего хорошего, но мы хорошо играли, если не учитывать последние минуты матчи. Теперь мы должны отправиться в Манчестер, чтобы победить там“, - сказал Зидан на пресс-конференции.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Лига чемпионов футбол
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