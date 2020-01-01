Сарри - о матче с Лионом: Мне сложно объяснить, почему так произошло
Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал поражение Лиону (0:1) в рамках Лиги чемпионов.
“Мне сложно объяснить, почему так произошло. В первом тайме мы двигали мяч слишком медленно, у нас не было движения. Лион пытался прессинговать, отбирать мяч и даже забил.
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Второй тайм мы провели лучше, но, честно говоря, этого недостаточно для матча Лиги чемпионов. Не знаю почему, но я не могу донести до игроков важность того, что нужно быстро перемещать мяч.
Вчера на тренировке у нас мяч перемещался в два раза быстрее, чем сегодня в матче с Лионом. Все должно быть наоборот. У нас в последние время возникают проблемы, ведь мы все делаем не так, как на тренировках.
Я не могу понять, почему именно так все происходит“, - приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча.
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