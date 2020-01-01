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Сарри - о матче с Лионом: Мне сложно объяснить, почему так произошло

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Туринский клуб не может показать свою лучшую игру.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал поражение Лиону (0:1) в рамках Лиги чемпионов.

“Мне сложно объяснить, почему так произошло. В первом тайме мы двигали мяч слишком медленно, у нас не было движения. Лион пытался прессинговать, отбирать мяч и даже забил.

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Второй тайм мы провели лучше, но, честно говоря, этого недостаточно для матча Лиги чемпионов. Не знаю почему, но я не могу донести до игроков важность того, что нужно быстро перемещать мяч. 

Вчера на тренировке у нас мяч перемещался в два раза быстрее, чем сегодня в матче с Лионом. Все должно быть наоборот. У нас в последние время возникают проблемы, ведь мы все делаем не так, как на тренировках.

Я не могу понять, почему именно так все происходит“, - приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.

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Теги: Маурицио Сарри, Ювентус, Лион, Лига чемпионов, футбол
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