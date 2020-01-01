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Гвардиола установил необычный результат среди тренеров в XXI веке

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Команды испанского специалиста рекордное количество раз одерживали победы над Реалом.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов Манчестер Сити сумел обыграл мадридский Реал (2:1) на выезде.

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Для главного тренера “горожан“ Хосепа Гвардиолы эта победа стала 10-й над “сливочными“ во всех турнирах. Испанский специалист после матча стал лидером по количеству побед среди тренеров в XXI веке. Гвардиола по этому показателю обошел Эрнесто Вальверде и Диего Симеоне (по 9 побед). 

Испанский тренер стал лишь вторым тренером, который побеждал Реал в гостевом матче Лиги чемпионов дважды. Ранее это удавалось сделать Оттмару Хитцфельду.

Напомним, что Гвардиола возглавляет Манчестер Сити с 2016 года. Ранее он тренировал Барселону и Баварию.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Лига чемпионов, Реал Мадрид, футбол
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