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Рамос повторил рекорд по количеству удалений в Лиге чемпионов

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Испанец сравнялся с Ибрагимовичем и Давидсом.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов мадридский Реал дома уступил Манчестер Сити (1:2).

На 88-й минуте поединка защитник “сливочных“ Серхио Рамос получил красную карточку. Испанец нарушил правила против Габриэля Жезуса, который выходил один на один с Тибо Куртуа.

Это красная карточка стала для Рамоса уже четвертой в рамках турнира. Ранее столько же удалений было в Лиге чемпионов у Эдгара Давидса и Златана Ибрагимовича, что являлось рекордом соревнований.

Кроме того, Рамос получал трижды прямые красные карточки, что также является рекордом соревнований.

Ранее сообщалось, что Рамос установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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