Лион - Ювентус 1:0 видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

Лион неожиданно обыграл туринский Ювентус.

Лион - Ювентус: обзор матча Getty Images

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лион на своем поле обыграл туринский Ювентус со счетом 1:0.

Единственный гол в этом поединке забил Тусар на 31-й минуте. "Старая сеньора" имела моменты для того, чтобы отыграться, но так и не смогла поразить ворота соперника.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Лион Ювентус:

Лион – Ювентус 1:0

Гол: Тусар, 31.

Лион: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Дюбуа (Тете, 78), Гимараэш, Тусар, Ауар, Корне (Андерсен, 81) – Экамби (Террье, 66), Дембеле.

Ювентус: Щесны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро – Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 62), Рабио (Бернардески, 78) – Куадрадо (Игуаин, 70), Дибала, Роналду. Предупреждения: Марсело, Корне.