Лион - Ювентус 1:0 видео гола и обзор матча Лиги чемпионов
Лион неожиданно обыграл туринский Ювентус.
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лион на своем поле обыграл туринский Ювентус со счетом 1:0.
Единственный гол в этом поединке забил Тусар на 31-й минуте. "Старая сеньора" имела моменты для того, чтобы отыграться, но так и не смогла поразить ворота соперника.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Лион Ювентус:
Лион – Ювентус 1:0
Гол: Тусар, 31.
Лион: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Дюбуа (Тете, 78), Гимараэш, Тусар, Ауар, Корне (Андерсен, 81) – Экамби (Террье, 66), Дембеле.
Ювентус: Щесны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро – Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 62), Рабио (Бернардески, 78) – Куадрадо (Игуаин, 70), Дибала, Роналду. Предупреждения: Марсело, Корне.
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