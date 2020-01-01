Ювентус неожиданно проиграл Лиону в Лиге чемпионов

Туринская команда пропустила в первом тайме и не реализовала моменты во втором.

Туринский Ювентус проиграл Лиону в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча во Франции завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол встречи забил Люка Тусар.

Первый момент в матче создал Ювентус - Роналду навесил слева на дальнюю штангу, где Куадрадо немного не дотянулся до мяча.

Лион ответил не менее остро – после навеса с углового Эскамби головой пробил в перекладину, а спустя несколько минут де Лигт в последний момент успел прервать верховую передачу на все того же Эскамби.

После этого инициативой вновь завладел Ювентус, но хозяева забили на контратаке. Ауа на левом фланге прорвался к штрафной и сделал пас назад на Тусара, который в касание пробил мимо Щенсны.

Ювентус сразу мог отыгрываться, но ударам Дембеле и Роналду не хватило точности. Последний момент в тайме создал самый активный у Лиона Экамби, который слева ворвался в штрафную и мощно пробил над девяткой.

Второй тайм прошел практически без моментов. Ювентус контролировал мяч, но Лион надежно сыграл у своих ворот, а с контратаками успешно справлялись защитники туринцев.

В концовке поединка туринцы устроили осаду штрафной Лиона. Дважды Ювентус претендовал на пенальти, но VAR не показал необходимости этого. Также VAR отменил гол Дибалы, заюитый с офсайда. Тогда же создан первый опасный момент во второй половине, когда Игуаин принял мяч в штрафной от Дибалы и пробил в угол, но немного не попал.

Лион сумел отбиться и одержать сенсационную победу в первом поединке. Ответная встреча запланирована на 17 марта и должна пройти в Турине.

Лион – Ювентус 1:0

Гол: Тусар, 31.

Лион: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Дюбуа (Тете, 78), Гимараэш, Тусар, Ауар, Корне (Андерсен, 81) – Экамби (Террье, 66), Дембеле.

Ювентус: Щесны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро – Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 62), Рабио (Бернардески, 78) – Куадрадо (Игуаин, 70), Дибала, Роналду.

Предупреждения: Марсело, Корне.